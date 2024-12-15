Кадыров ответил на слухи Запада об ухудшении отношений России и Сирии

Кадыров опроверг слухи о приостановке поставок пшеницы из России в Сирию
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Задержки касаются только коммерческого зерна, заявил Кадыров
Задержки касаются только коммерческого зерна, заявил Кадыров Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи об ухудшении отношений между Россией и Сирией, уверяя в поддержке сирийского народа. Он отметил, что информация западных СМИ о приостановке поставок пшеницы из России является ложной

«В последнее время в западном информпространстве распространяется дезинформация, что Россия приостановила поставку пшеницы в Сирийскую Арабскую Республику. Хочу заверить вас, что президент России Владимир Владимирович Путин и народы нашей большой страны всегда с уважением и сочувствием относились к сирийскому народу», — написал Кадыров в своем telegram-канале

Он подчеркнул, что сообщения о приостановке поставок пшеницы из России являются неправдой, а любые задержки касаются исключительно коммерческого зерна, не имеющего отношения к действующим контрактам. Кадыров выразил готовность обеспечить Сирию пшеницей через Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в случае необходимости.

Россия временно приостановила экспорт пшеницы в Сирию из-за задержек в оплате и политической неопределенности в стране, сообщало агентство Reuters 14 декабря. Это решение было якобы связано с опасениями за стабильность нового сирийского правительства и его продовольственное регулирование.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи об ухудшении отношений между Россией и Сирией, уверяя в поддержке сирийского народа. Он отметил, что информация западных СМИ о приостановке поставок пшеницы из России является ложной «В последнее время в западном информпространстве распространяется дезинформация, что Россия приостановила поставку пшеницы в Сирийскую Арабскую Республику. Хочу заверить вас, что президент России Владимир Владимирович Путин и народы нашей большой страны всегда с уважением и сочувствием относились к сирийскому народу», — написал Кадыров в своем telegram-канале.  Он подчеркнул, что сообщения о приостановке поставок пшеницы из России являются неправдой, а любые задержки касаются исключительно коммерческого зерна, не имеющего отношения к действующим контрактам. Кадыров выразил готовность обеспечить Сирию пшеницей через Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в случае необходимости. Россия временно приостановила экспорт пшеницы в Сирию из-за задержек в оплате и политической неопределенности в стране, сообщало агентство Reuters 14 декабря. Это решение было якобы связано с опасениями за стабильность нового сирийского правительства и его продовольственное регулирование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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