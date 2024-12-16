Миронов предложил выдавать кредиты под низкий процент

Миронов предложил ЦБ изменить кредитно-денежную политику
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Сергей Миронов предложил провести изменения в кредитно-денежной политике Центробанка
Сергей Миронов предложил провести изменения в кредитно-денежной политике Центробанка Фото:

Депутат Сергей Миронов, который возглавляет политическую партию «Справедливая Россия — За правду», предложил Центробанку пересмотреть кредитно-денежную политику. Миронов выступил с инициативой ввести временную процентную ставку для важных стратегических предприятий и отраслей экономики. 

«Предлагаем Банку России изменить современную ограничительную денежно-кредитную политику, которая подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства», — заявил Миронов. Его слова передает РИА Новости. Он считает, что целевые кредиты следует выдавать под низкий процент — 3-5% годовых. 

Эта мера, по словам депутата, позволит контролировать движения инвестиций и прозрачность их использования. Миронов считает, что пересмотр денежно-кредитной политики благотворно скажется на состоянии экономики России. А это станет фактором успеха в условиях противостояния с Западом. 

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Депутат Сергей Миронов, который возглавляет политическую партию «Справедливая Россия — За правду», предложил Центробанку пересмотреть кредитно-денежную политику. Миронов выступил с инициативой ввести временную процентную ставку для важных стратегических предприятий и отраслей экономики.  «Предлагаем Банку России изменить современную ограничительную денежно-кредитную политику, которая подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства», — заявил Миронов. Его слова передает РИА Новости. Он считает, что целевые кредиты следует выдавать под низкий процент — 3-5% годовых.  Эта мера, по словам депутата, позволит контролировать движения инвестиций и прозрачность их использования. Миронов считает, что пересмотр денежно-кредитной политики благотворно скажется на состоянии экономики России. А это станет фактором успеха в условиях противостояния с Западом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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