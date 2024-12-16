«Разбил витрину и вынес товар»: в Челябинске ограбили магазин швейцарских часов

В Челябинске неизвестный ограбил салон швейцарских часов «Гостиный двор». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону, в настоящее время злоумышленника разыскивают.
«По данному факту в отдел полиции „Центральный“ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Раскрытие данного преступления поставлено на контроль руководством ГУ МВД по региону и УВД Челябинска. К раскрытию преступления помимо районного отдела полиции подключены оперативники городского УВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.
По данным URA.RU, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 декабря. Неизвестный кирпичом разбил витрину и вынес из магазина дорогостоящие часы. Размер ущерба составил порядка 800 тысяч рублей.
URA.RU пыталось связаться с магазином. На звонок там не ответили.
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