«Разбил витрину и вынес товар»: в Челябинске ограбили магазин швейцарских часов

В Челябинске ограбили магазин швейцарских часов «Гостиный двор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гостинный двор. Челябинск., часы, витрина
Неизвестный ограбил магазин «Гостиный двор» Фото:

В Челябинске неизвестный ограбил салон швейцарских часов «Гостиный двор». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону, в настоящее время злоумышленника разыскивают.

«По данному факту в отдел полиции „Центральный“ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Раскрытие данного преступления поставлено на контроль руководством ГУ МВД по региону и УВД Челябинска. К раскрытию преступления помимо районного отдела полиции подключены оперативники городского УВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.

По данным URA.RU, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 декабря. Неизвестный кирпичом разбил витрину и вынес из магазина дорогостоящие часы. Размер ущерба составил порядка 800 тысяч рублей.

URA.RU пыталось связаться с магазином. На звонок там не ответили.

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В Челябинске неизвестный ограбил салон швейцарских часов «Гостиный двор». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону, в настоящее время злоумышленника разыскивают. «По данному факту в отдел полиции „Центральный“ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Раскрытие данного преступления поставлено на контроль руководством ГУ МВД по региону и УВД Челябинска. К раскрытию преступления помимо районного отдела полиции подключены оперативники городского УВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. По данным URA.RU, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 декабря. Неизвестный кирпичом разбил витрину и вынес из магазина дорогостоящие часы. Размер ущерба составил порядка 800 тысяч рублей. URA.RU пыталось связаться с магазином. На звонок там не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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