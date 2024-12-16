«Разбил витрину и вынес товар»: в Челябинске ограбили магазин швейцарских часов

В Челябинске ограбили магазин швейцарских часов «Гостиный двор»

Неизвестный ограбил магазин «Гостиный двор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске неизвестный ограбил салон швейцарских часов «Гостиный двор». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону, в настоящее время злоумышленника разыскивают.

«По данному факту в отдел полиции „Центральный“ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Раскрытие данного преступления поставлено на контроль руководством ГУ МВД по региону и УВД Челябинска. К раскрытию преступления помимо районного отдела полиции подключены оперативники городского УВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.

По данным URA.RU, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 декабря. Неизвестный кирпичом разбил витрину и вынес из магазина дорогостоящие часы. Размер ущерба составил порядка 800 тысяч рублей.

URA.RU пыталось связаться с магазином. На звонок там не ответили.