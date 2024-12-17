Мэр Екатеринбурга введет особый режим в новогодние праздники

В Екатеринбурге введут особый противопожарный режим в новогодние праздники
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Торжественное открытие Ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, ледовый городок, администрация екатеринбурга, рождество, новый год, новогодние каникулы, иллюминации
За порядком в праздники будут следить силовики и спасатели Фото:

В Екатеринбурге на время новогодних праздников установят особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС ужесточат контроль за продажей пиротехники, а силовики станут чаще проводить рейды. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов по итогам заседания с правоохранителями.

«Решили, что на время январских каникул установим в городе особый противопожарный режим. Спасатели ужесточат контроль за хранением и продажей пиротехники, проведут профилактические мероприятия. Сотрудники МВД и Росгвардии будут усиленно патрулировать улицы», — написал Орлов в своем telegram-канале.

По его словам, праздничные площадки оснастят дополнительными ограждениями и видеокамерами, при необходимости будут установлены досмотровые зоны. Еще власти запланировали заключить контракты с охранными предприятиями.

Ранее полпред президента России в УрФО Артем Жога дал установки силовым структурам и главам регионов перед Новым годом. Он поручил обеспечить безопасность в праздники из-за угрозы терактов на фоне проведения спецоперации РФ на Украине.

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В Екатеринбурге на время новогодних праздников установят особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС ужесточат контроль за продажей пиротехники, а силовики станут чаще проводить рейды. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов по итогам заседания с правоохранителями. «Решили, что на время январских каникул установим в городе особый противопожарный режим. Спасатели ужесточат контроль за хранением и продажей пиротехники, проведут профилактические мероприятия. Сотрудники МВД и Росгвардии будут усиленно патрулировать улицы», — написал Орлов в своем telegram-канале. По его словам, праздничные площадки оснастят дополнительными ограждениями и видеокамерами, при необходимости будут установлены досмотровые зоны. Еще власти запланировали заключить контракты с охранными предприятиями. Ранее полпред президента России в УрФО Артем Жога дал установки силовым структурам и главам регионов перед Новым годом. Он поручил обеспечить безопасность в праздники из-за угрозы терактов на фоне проведения спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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