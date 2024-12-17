Мэр Екатеринбурга введет особый режим в новогодние праздники

В Екатеринбурге введут особый противопожарный режим в новогодние праздники

За порядком в праздники будут следить силовики и спасатели Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на время новогодних праздников установят особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС ужесточат контроль за продажей пиротехники, а силовики станут чаще проводить рейды. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов по итогам заседания с правоохранителями.

«Решили, что на время январских каникул установим в городе особый противопожарный режим. Спасатели ужесточат контроль за хранением и продажей пиротехники, проведут профилактические мероприятия. Сотрудники МВД и Росгвардии будут усиленно патрулировать улицы», — написал Орлов в своем telegram-канале.

По его словам, праздничные площадки оснастят дополнительными ограждениями и видеокамерами, при необходимости будут установлены досмотровые зоны. Еще власти запланировали заключить контракты с охранными предприятиями.

Ранее полпред президента России в УрФО Артем Жога дал установки силовым структурам и главам регионов перед Новым годом. Он поручил обеспечить безопасность в праздники из-за угрозы терактов на фоне проведения спецоперации РФ на Украине.