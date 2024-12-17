17 декабря 2024

Российский танкер потерял ход у курильского острова Симушир

© Служба новостей «URA.RU»
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У танкера остановился главный двигатель (архивное фото)
У танкера остановился главный двигатель (архивное фото) Фото:

Российский танкер «Меркурий» с 19 членами экипажа на борту потерял ход в 50 километрах от острова Симушир. У судна остановился двигатель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«В Тихом океане, в 50 км северо-восточнее острова Симушир, в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер „Меркурий“», — говорится в telegram-канале ведомства. Угрозы жизни членам экипажа нет.

В ночь с 17 на 18 декабря из порта города Корсаков вышло спасательное судно «Рубин». Оно направляется к аварийному судну, после чего отбуксирует его в порт.

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Российский танкер «Меркурий» с 19 членами экипажа на борту потерял ход в 50 километрах от острова Симушир. У судна остановился двигатель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. «В Тихом океане, в 50 км северо-восточнее острова Симушир, в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер „Меркурий“», — говорится в telegram-канале ведомства. Угрозы жизни членам экипажа нет. В ночь с 17 на 18 декабря из порта города Корсаков вышло спасательное судно «Рубин». Оно направляется к аварийному судну, после чего отбуксирует его в порт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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