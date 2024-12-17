Российский танкер потерял ход у курильского острова Симушир

Российский танкер «Меркурий» с 19 членами экипажа на борту потерял ход в 50 километрах от острова Симушир. У судна остановился двигатель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
«В Тихом океане, в 50 км северо-восточнее острова Симушир, в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер „Меркурий“», — говорится в telegram-канале ведомства. Угрозы жизни членам экипажа нет.
В ночь с 17 на 18 декабря из порта города Корсаков вышло спасательное судно «Рубин». Оно направляется к аварийному судну, после чего отбуксирует его в порт.
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