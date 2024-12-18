Депутат Госдумы: журналист CNN, незаконно проникший в Суджу, работает на месте убийства Кириллова

Депутат Бичаев обратился к Лаврову из-за журналиста CNN
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Журналист CNN, который незаконно ездил в Курскую область, работает на месте смерти Кириллова
Журналист CNN, который незаконно ездил в Курскую область, работает на месте смерти Кириллова Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Журналист американского телеканала CNN Ник Пейтон Уолш, который незаконно проник в Курскую область, работает на месте убийства начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Бичаев. Он также направил обращение к министру иностранных дел Сергею Лаврову по данной ситуации. 

«Увидел новости о том, что журналист CNN, который ездил в Курскую область и вел репортажи из оккупированной врагами Суджи, уже работает в Москве и ведет трансляции с места убийства генерала Кириллова», — написал Бичаев в своем telegram-канале. Наличие таких людей на территории РФ считается недопустимым, подчеркнул он. Бичаев выразил мнение, что если данная информация подтвердится, это будет свидетельствовать о серьезной недоработке со стороны компетентных лиц.

Депутат заявил, что подтверждение его деятельности в Курской области будет рассматриваться как незаконное пересечение границы РФ, что влечет за собой юридическую ответственность, к которой он и должен быть привлечен. Бичаев также направил обращение Сергею Лаврову с просьбой аннулировать аккредитацию журналиста и осуществить его депортацию.

В августе 2024 года ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении американского журналиста CNN Ника Пейтона Уолша и украинских репортеров Олеси Боровик и Дианы Буцко. Основанием для этого послужило их нелегальное пересечение границы РФ в районе Суджи Курской области. 

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Журналист американского телеканала CNN Ник Пейтон Уолш, который незаконно проник в Курскую область, работает на месте убийства начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Бичаев. Он также направил обращение к министру иностранных дел Сергею Лаврову по данной ситуации.  «Увидел новости о том, что журналист CNN, который ездил в Курскую область и вел репортажи из оккупированной врагами Суджи, уже работает в Москве и ведет трансляции с места убийства генерала Кириллова», — написал Бичаев в своем telegram-канале. Наличие таких людей на территории РФ считается недопустимым, подчеркнул он. Бичаев выразил мнение, что если данная информация подтвердится, это будет свидетельствовать о серьезной недоработке со стороны компетентных лиц. Депутат заявил, что подтверждение его деятельности в Курской области будет рассматриваться как незаконное пересечение границы РФ, что влечет за собой юридическую ответственность, к которой он и должен быть привлечен. Бичаев также направил обращение Сергею Лаврову с просьбой аннулировать аккредитацию журналиста и осуществить его депортацию. В августе 2024 года ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении американского журналиста CNN Ника Пейтона Уолша и украинских репортеров Олеси Боровик и Дианы Буцко. Основанием для этого послужило их нелегальное пересечение границы РФ в районе Суджи Курской области. 
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