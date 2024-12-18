Mash: российские бойцы сбили украинский беспилотник тушенкой

Российские дроноводы уничтожили украинский беспилотник необычным способом, использовав для этого банку с тушенкой. Инцидент произошел в районе Часов Яра в процессе доставки провианта военнослужащим ВС РФ.
«Российские бойцы сбили украинский дрон банкой с тушенкой» — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что инцидент произошел во время транспортировки продовольствия российским военнослужащим в районе Часов Яра в ДНР. Видеоматериалы опубликованы канал «Енот Херсон».
Сообщается, что военнослужащий ВДВ использовал беспилотник для доставки провизии на линию фронта. Во время полета оператор заметил противника, управляющего своим БПЛА. Российский десантник сумел маневрировать так, что украинский дрон получил повреждения от падения груза на его винты. Из доклада следует, что подразделение успешно осуществило доставку тушенки на передовую.
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