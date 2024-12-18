Пожар начался в колокольне Троице-Сергиевой лавры

В Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде горит колокольня
В колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде произошел пожар. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Пожар начался в Троице-Сергиевой лавре в Подмосковье», — уточнили в оперативных службах, передает ТАСС. Пламя охватило кровлю нижнего яруса.
Причины возгорания и оценка ущерба пока не установлены. На месте работаю пожарные и другие необходимые службы.
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