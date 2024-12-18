Пожар начался в колокольне Троице-Сергиевой лавры

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В Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде горит колокольня
В Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде горит колокольня Фото:

В колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде произошел пожар. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Пожар начался в Троице-Сергиевой лавре в Подмосковье», — уточнили в оперативных службах, передает ТАСС. Пламя охватило кровлю нижнего яруса.

Причины возгорания и оценка ущерба пока не установлены. На месте работаю пожарные и другие необходимые службы. 

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В колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде произошел пожар. Об этом сообщили в оперативных службах. «Пожар начался в Троице-Сергиевой лавре в Подмосковье», — уточнили в оперативных службах, передает ТАСС. Пламя охватило кровлю нижнего яруса. Причины возгорания и оценка ущерба пока не установлены. На месте работаю пожарные и другие необходимые службы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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