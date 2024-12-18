RS: программа США по истребителям F-35 провалилась

Американская государственная программа по производству истребителей F-35 потерпела неудачу. Об этом рассказал журналист Дэн Грейзер.
«Программа F-35 — это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли признают это в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже признают правду молча — вероятно, еще не вполне уяснив», — говорится в материале Responsible Statecraft.
Дэн Грейзер также указал, что за почти 25 лет разработки программа обошлась США в 300 миллиардов долларов. По его словам, боевые возможности истребителей F-35 остаются «весьма скромными», что подчеркивает неэффективность затраченных усилий и средств.
Критика программы F-35 не является чем-то новым. Ранее американский предприниматель Илон Маск также выразил свое недовольство по поводу истребителей, указав на завышенные требования к их разработке, что сделало самолеты чрезмерно дорогими и сложными в производстве. Маск считает, что истребители устаревают, предсказывая их замену беспилотными летательными аппаратами.
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