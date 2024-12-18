18 декабря 2024

RS: программа США по истребителям F-35 провалилась

© Служба новостей «URA.RU»
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За 25 лет разработки программа обошлась США в 300 млр долларов
За 25 лет разработки программа обошлась США в 300 млр долларов Фото:

Американская государственная программа по производству истребителей F-35 потерпела неудачу. Об этом рассказал журналист Дэн Грейзер.

«Программа F-35 — это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли признают это в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже признают правду молча — вероятно, еще не вполне уяснив», — говорится в материале Responsible Statecraft.

Дэн Грейзер также указал, что за почти 25 лет разработки программа обошлась США в 300 миллиардов долларов. По его словам, боевые возможности истребителей F-35 остаются «весьма скромными», что подчеркивает неэффективность затраченных усилий и средств.

Критика программы F-35 не является чем-то новым. Ранее американский предприниматель Илон Маск также выразил свое недовольство по поводу истребителей, указав на завышенные требования к их разработке, что сделало самолеты чрезмерно дорогими и сложными в производстве. Маск считает, что истребители устаревают, предсказывая их замену беспилотными летательными аппаратами.

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Американская государственная программа по производству истребителей F-35 потерпела неудачу. Об этом рассказал журналист Дэн Грейзер. «Программа F-35 — это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли признают это в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже признают правду молча — вероятно, еще не вполне уяснив», — говорится в материале Responsible Statecraft. Дэн Грейзер также указал, что за почти 25 лет разработки программа обошлась США в 300 миллиардов долларов. По его словам, боевые возможности истребителей F-35 остаются «весьма скромными», что подчеркивает неэффективность затраченных усилий и средств. Критика программы F-35 не является чем-то новым. Ранее американский предприниматель Илон Маск также выразил свое недовольство по поводу истребителей, указав на завышенные требования к их разработке, что сделало самолеты чрезмерно дорогими и сложными в производстве. Маск считает, что истребители устаревают, предсказывая их замену беспилотными летательными аппаратами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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