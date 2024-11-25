Илон Маск счел передовые истребители США F-35 провальным проектом

Американский предприниматель Илон Маск считает истребители F-35 неудачными из-за завышенных требований к их разработке. Об этом он написал у се6я в X.
«Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу», — заявил Маск у себя на странице в X. Он написал, что завышенные требования сделали истребитель дорогим и сложным.
Маск охарактеризовал самолет как «ничем не выдающийся универсал», у которого не было шансов на успех. Кроме того, Маск озвучил мнение о том, что пилотируемые истребители становятся устаревшей техникой, и их место вскоре займут БПЛА.
Ранее Маск обновил свой рекорд, став богатейшим человеком в истории. Состояние Маска достигло нового исторического максимума в $347,8 млрд, что на $7,4 млрд больше предыдущего рекорда.
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