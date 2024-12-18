«Сургутнефтегаз» через суд добился снижения аренды за пляж на Черном море

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО в суде добилась снижения арендной платы за пляж у санатория «Нефтяник Сибири», который находится в поселке Небуг на Черном море. Спор с Межрегиональным территориальным управлением Росимущества возник из-за ставки арендной платы за этот участок, указано в документах арбитражного суда Краснодарского края, которые есть в распоряжении URA.RU.
«ПАО „Сургутнефтегаз“ обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с требованием обязать Межрегиональное территориальное управление Росимущества пересмотреть ставку арендной платы за участок из-за разногласий по расчету. Суд признал, что ставка должна составлять 1,5% от кадастровой стоимости, что соответствует нормам законодательства,» — говорится в решении суда.
Разногласия начались после того, как в 2023 году изменились правила расчета арендной платы. Росимущество настаивало на ставке 3%, а «Сургутнефтегаз» указывал на необходимость учитывать льготные условия для пляжей, которые считаются землями с ограниченной оборотоспособностью. Суд встал на сторону компании и подтвердил, что участок соответствует всем критериям для применения льготной ставки.
Речь идет об участке площадью 9909 квадратных метров, который используется для благоустройства пляжа у санатория «Нефтяник Сибири». Договор аренды был подписан в 2019 году сроком на 49 лет. Изменения в законодательстве, утвержденные Правительством РФ, стали причиной спора между сторонами.
Агентство направило в «Сургутнефтегаз» запрос. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» раскупили летние путевки в санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири». Здравницы расположены на Черном море.
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