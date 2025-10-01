Экс-мэр из ХМАО, осужденный за махинации с землей, решил оспорить судимость

Суд ХМАО рассмотрит апелляцию бывшего мэра Горноправдинска Сергея Зайцева, осужденного за махинации с землей. Он избежал наказания из-за истечения срока давности, однако получил судимость. Информация об этом размещена в базе данных суда.
«Уголовные дела — апелляция. Зайцев Сергей Анатольевич», — указано в базе.
В сентябре Ханты-Мансийский районный суд признал Зайцева виновным по статье «халатность». По данным источника URA.RU, экс-мэр незаконно размежевал земельный участок одной жительницы и передал его другим людям.
Несмотря на то, что экс-мэр избежал реального наказания, он все же получил судимость. Решение районного суда Зайцев намерен оспорить в окружном суде.
