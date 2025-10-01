01 октября 2025

Экс-мэр из ХМАО, осужденный за махинации с землей, решил оспорить судимость

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окружной суд рассмотрит апелляцию экс-мэра по делу о махинациях с землей
Окружной суд рассмотрит апелляцию экс-мэра по делу о махинациях с землей Фото:

Суд ХМАО рассмотрит апелляцию бывшего мэра Горноправдинска Сергея Зайцева, осужденного за махинации с землей. Он избежал наказания из-за истечения срока давности, однако получил судимость. Информация об этом размещена в базе данных суда.

«Уголовные дела — апелляция. Зайцев Сергей Анатольевич», — указано в базе.

В сентябре Ханты-Мансийский районный суд признал Зайцева виновным по статье «халатность». По данным источника URA.RU, экс-мэр незаконно размежевал земельный участок одной жительницы и передал его другим людям.

Несмотря на то, что экс-мэр избежал реального наказания, он все же получил судимость. Решение районного суда Зайцев намерен оспорить в окружном суде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд ХМАО рассмотрит апелляцию бывшего мэра Горноправдинска Сергея Зайцева, осужденного за махинации с землей. Он избежал наказания из-за истечения срока давности, однако получил судимость. Информация об этом размещена в базе данных суда. «Уголовные дела — апелляция. Зайцев Сергей Анатольевич», — указано в базе. В сентябре Ханты-Мансийский районный суд признал Зайцева виновным по статье «халатность». По данным источника URA.RU, экс-мэр незаконно размежевал земельный участок одной жительницы и передал его другим людям. Несмотря на то, что экс-мэр избежал реального наказания, он все же получил судимость. Решение районного суда Зайцев намерен оспорить в окружном суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...