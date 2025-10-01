Депздрав ХМАО раскрыл алгоритм записи к врачам узких специальностей

В Югре пациенты могут самостоятельно записаться на прием к врачам 14 специальностей без направления. URA.RU выяснило весь алгоритм, который поможет попасть на прием и предельный срок ожидания талона.
«Пациенты могут самостоятельно записаться на приём к врачам 14 специальностей: терапевт участковый, врач общей практики (семейный врач), хирург, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, психиатр-нарколог, фтизиатр, стоматолог, стоматолог-терапевт, педиатр участковый, детский хирург, стоматолог детский, психиатр детский (подростковый)», — пояснил агентству заместитель директора департамента здравоохранения Югры Михаил Горбачев. В остальных случаях направление к узким специалистам оформляет лечащий врач-терапевт или педиатр при наличии медицинских показаний.
Записаться на прием к врачу можно через Единый портал госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги», с помощью инфомата в медицинской организации. Кроме того, есть возможность позвонить по телефону единой линии «122», поймать талон также можно на сайте поликлиники или в регистратуре при личном визите.
Количество доступных талонов в день зависит от графика работы конкретных специалистов и численности врачей по данной специальности, уточнили в ведомстве. Расписание формируется с учетом потребностей пациентов. По нормативам, предельный срок ожидания планового приема у врача-специалиста, включая первичные консультации, составляет 14 рабочих дней со дня обращения в медицинскую организацию.
Ранее URA.RU рассказало, каких узких специалистов не хватает в регионе. Меньше всего комплектация среди офтальмологов, гастроэнтерологов и аллергологов.
