В ХМАО завершено расследование дела о коррупции при проведении транспортной реформы

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Андрея Середнева, обвиняемого в мошенничестве и превышении должностных полномочий при закупке автобусов в Нижневартовске. Материалы переданы в суд для рассмотрения, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона.
«Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Фигуранту и его подельнику, директору ООО «АвтоМАЗ» (Самара) Тимуру Мальцагову, вменяется хищение из бюджета более 560 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2023 году Середнев с Мальцаговым закупили 165 автобусов по завышенной цене. Следствие установило, что автобусы, купленные у «АВтоМАЗ», были на два миллиона дороже, чем у изготовителей и дистрибьюторов.
Сам транспорт не был оснащен кондиционерами, электронными системами оплаты, счетчиками пассажиропотока и тонированными стеклопакетами. Следователи опросили более 100 свидетелей, а объем уголовного дела составил 53 тома. На имущество обвиняемых — ООО «АвтоМАЗ» и Середнева наложен арест на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей.
Ранее URA.RU писало, что суд изменил меру пресечения главе «АвтоМАЗ» Мальцагову. В июне он вышел из СИЗО и находится под домашним арестом.
