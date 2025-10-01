01 октября 2025

В ХМАО завершено расследование дела о коррупции при проведении транспортной реформы

В суд ХМАО поступило дело на экс-чиновника депдорхоза, обвиняемого в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело на экс-чиновника департамента дорожного хозяйства и транспорта Середнева передано в суд
Дело на экс-чиновника департамента дорожного хозяйства и транспорта Середнева передано в суд Фото:

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Андрея Середнева, обвиняемого в мошенничестве и превышении должностных полномочий при закупке автобусов в Нижневартовске. Материалы переданы в суд для рассмотрения, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона.

«Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Фигуранту и его подельнику, директору ООО «АвтоМАЗ» (Самара) Тимуру Мальцагову, вменяется хищение из бюджета более 560 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2023 году Середнев с Мальцаговым закупили 165 автобусов по завышенной цене. Следствие установило, что автобусы, купленные у «АВтоМАЗ», были на два миллиона дороже, чем у изготовителей и дистрибьюторов.

Сам транспорт не был оснащен кондиционерами, электронными системами оплаты, счетчиками пассажиропотока и тонированными стеклопакетами. Следователи опросили более 100 свидетелей, а объем уголовного дела составил 53 тома. На имущество обвиняемых — ООО «АвтоМАЗ» и Середнева наложен арест на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, что суд изменил меру пресечения главе «АвтоМАЗ» Мальцагову. В июне он вышел из СИЗО и находится под домашним арестом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Андрея Середнева, обвиняемого в мошенничестве и превышении должностных полномочий при закупке автобусов в Нижневартовске. Материалы переданы в суд для рассмотрения, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона. «Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Фигуранту и его подельнику, директору ООО «АвтоМАЗ» (Самара) Тимуру Мальцагову, вменяется хищение из бюджета более 560 миллионов рублей. По версии следствия, в 2023 году Середнев с Мальцаговым закупили 165 автобусов по завышенной цене. Следствие установило, что автобусы, купленные у «АВтоМАЗ», были на два миллиона дороже, чем у изготовителей и дистрибьюторов. Сам транспорт не был оснащен кондиционерами, электронными системами оплаты, счетчиками пассажиропотока и тонированными стеклопакетами. Следователи опросили более 100 свидетелей, а объем уголовного дела составил 53 тома. На имущество обвиняемых — ООО «АвтоМАЗ» и Середнева наложен арест на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что суд изменил меру пресечения главе «АвтоМАЗ» Мальцагову. В июне он вышел из СИЗО и находится под домашним арестом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...