01 октября 2025

Аферисты выманили более полумиллиона рублей у жителя ХМАО при покупке авто

Мужчина перевел псевдоменеджерам 650 тысяч рублей, чтобы забронировать автомобиль
В Нефтеюганском районе ХМАО 49-летний мужчина стал жертвой аферистов при попытке купить автомобиль. Он нашел объявление в группе в соцсетях, связался с продавцом, который попросил перевести крупную сумму денег за бронирование машины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Сотрудниками полиции было установлено, что заявитель просматривал объявления о продаже автомобилей в группе в мессенджере. Найдя интересующий вариант, мужчина связался с менеджером, для уточнения деталей покупки. Псевдоменеджер пояснил, что необходимо заключить договор на оказание услуг, а также забронировать автомобиль. Стоимость этой услуги обошлась покупателю в 100 тысяч рублей», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Затем «менеджер» сказал отправить еще 250 тысяч «таможенному брокеру». После этого аферист перестал выходить на связь. Мужчина обратился к другому продавцу, который сообщил о «проблемах» и попросил еще 300 тысяч. В итоге потерпевший потерял 650 тысяч рублей, а машину так и не получил.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Правоохранители проводят оперативные мероприятия, чтобы найти и задержать злоумышленников.

