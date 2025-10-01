01 октября 2025

В Сургуте выпал первый снег. Видео

В Сургуте 2 октября выпал первый снег
В Сургуте 2 октября выпал первый снег Фото:

В Сургуте (ХМАО) осенью пошел первый снег. Местные сообщили, что снегопад начался утром 2 октября.

«Снег шел рано утром, но сразу таял на земле. Сейчас в Сургуте +3», — рассказал URA.RU читатель. По прогнозу, ночью в Сургуте температура опустится до –2 градусов.

Первый снег в округе выпал еще 25 сентября в Белоярском районе. Между тем в ХМАО ожидается резкое потепление на выходных. В субботу, 4 октября, столбики термометров поднимутся местами до +11.

