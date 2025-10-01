ХМАО признан лучшим регионом по организации стажировок ветеранов СВО в проекте «Время героев»

Власти ХМАО оказались лучшими по эффективности организации региональных стажировок для участников федерального проекта «Время героев». Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Руслан Кухарук.
«Разработка инициатив под руководством опытных экспертов и региональных команд продолжалась на протяжении пяти месяцев. Команда Югры, одержавшая победу, подготовила программу мероприятий по адаптации и комплексному сопровождению ветеранов специальной военной операции», — следует из сообщения.
В ходе стажировок команды из разных регионов предлагали собственные инициативы, направленные на решение актуальных задач в социальной сфере. По итогам защиты эксперты рекомендовали командам подготовить пилотные проекты и организовать площадки для их тестирования в регионах. Ожидается, что успешные практики будут тиражироваться по всей стране.
