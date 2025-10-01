01 октября 2025

ХМАО признан лучшим регионом по организации стажировок ветеранов СВО в проекте «Время героев»

ХМАО стал лучшим регионом в работе с участниками проекта «Время героев»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Команда ХМАО стала лучшей в работе с участниками проекта «Время героев»
Команда ХМАО стала лучшей в работе с участниками проекта «Время героев» Фото:

Власти ХМАО оказались лучшими по эффективности организации региональных стажировок для участников федерального проекта «Время героев». Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Руслан Кухарук.

«Разработка инициатив под руководством опытных экспертов и региональных команд продолжалась на протяжении пяти месяцев. Команда Югры, одержавшая победу, подготовила программу мероприятий по адаптации и комплексному сопровождению ветеранов специальной военной операции», — следует из сообщения.

В ходе стажировок команды из разных регионов предлагали собственные инициативы, направленные на решение актуальных задач в социальной сфере. По итогам защиты эксперты рекомендовали командам подготовить пилотные проекты и организовать площадки для их тестирования в регионах. Ожидается, что успешные практики будут тиражироваться по всей стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО оказались лучшими по эффективности организации региональных стажировок для участников федерального проекта «Время героев». Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Руслан Кухарук. «Разработка инициатив под руководством опытных экспертов и региональных команд продолжалась на протяжении пяти месяцев. Команда Югры, одержавшая победу, подготовила программу мероприятий по адаптации и комплексному сопровождению ветеранов специальной военной операции», — следует из сообщения. В ходе стажировок команды из разных регионов предлагали собственные инициативы, направленные на решение актуальных задач в социальной сфере. По итогам защиты эксперты рекомендовали командам подготовить пилотные проекты и организовать площадки для их тестирования в регионах. Ожидается, что успешные практики будут тиражироваться по всей стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...