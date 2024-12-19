Зеленский поддержал укрепление ВСУ иностранными войсками

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил поддержку идее о введении западных войск на территорию Украины. При этом он уточнил, что Киев не намерен сокращать численность своей армии.
«Мы поддерживаем в принципе идею усиления Украины», — передает слова Зеленского украинское издание «Общественное». Он отметил, что обсуждается множество деталей этого процесса с другими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Зеленский подчеркнул, что сильная армия — это лучшая гарантия безопасности Украины, даже если будет введен иностранный контингент.
Тем временем, европейские страны обсуждают возможность отправки до 100 тысяч военнослужащих на Украину в случае прекращения огня. Макрон поднял этот вопрос на недавней встрече с польским лидером Дональдом Туском в Варшаве, однако Польша заявила, что не намерена отправлять свои войска на Украину. Российские власти не раз предупреждали, что отправка войск НАТО на Украину — это серьезная эскалация конфликта.
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