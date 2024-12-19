Зеленский поддержал укрепление ВСУ иностранными войсками

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Украина не будет сокращать свою армию, заявил Зеленский
Украина не будет сокращать свою армию, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил поддержку идее о введении западных войск на территорию Украины. При этом он уточнил, что Киев не намерен сокращать численность своей армии.

«Мы поддерживаем в принципе идею усиления Украины», — передает слова Зеленского украинское издание «Общественное». Он отметил, что обсуждается множество деталей этого процесса с другими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Зеленский подчеркнул, что сильная армия — это лучшая гарантия безопасности Украины, даже если будет введен иностранный контингент.

Тем временем, европейские страны обсуждают возможность отправки до 100 тысяч военнослужащих на Украину в случае прекращения огня. Макрон поднял этот вопрос на недавней встрече с польским лидером Дональдом Туском в Варшаве, однако Польша заявила, что не намерена отправлять свои войска на Украину. Российские власти не раз предупреждали, что отправка войск НАТО на Украину — это серьезная эскалация конфликта. 

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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил поддержку идее о введении западных войск на территорию Украины. При этом он уточнил, что Киев не намерен сокращать численность своей армии. «Мы поддерживаем в принципе идею усиления Украины», — передает слова Зеленского украинское издание «Общественное». Он отметил, что обсуждается множество деталей этого процесса с другими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Зеленский подчеркнул, что сильная армия — это лучшая гарантия безопасности Украины, даже если будет введен иностранный контингент. Тем временем, европейские страны обсуждают возможность отправки до 100 тысяч военнослужащих на Украину в случае прекращения огня. Макрон поднял этот вопрос на недавней встрече с польским лидером Дональдом Туском в Варшаве, однако Польша заявила, что не намерена отправлять свои войска на Украину. Российские власти не раз предупреждали, что отправка войск НАТО на Украину — это серьезная эскалация конфликта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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