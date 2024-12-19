Эстонцам запретят участвовать в мероприятиях в России

Правительство Эстонии поддержало инициативу министра иностранных дел Маргуса Цахкны о запрете для граждан до 21 года участвовать в мероприятиях на территории России, включая новые регионы и Крым, а также в Белоруссии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
«Правительство согласилось реализовать санкции. Санкция запрещает организацию участия граждан Эстонии или лиц, имеющих вид на жительство... в Эстонии, в возрасте до 21 года в мероприятиях, которые служат интересам России или Белоруссии», — говорится в сообщении.
Цахкна заявил, что Россия якобы использует различные сферы, включая культуру, образование и СМИ, для оказания влияния на европейскую молодежь. Санкции предусматривают не только запреты, но и серьезные последствия за их нарушение, включая денежные штрафы и возможность тюремного заключения.
Ранее авторы конституции Эстонии выразили критику в адрес законопроекта правящей партии, предлагающего лишить граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах в Эстонии. Они заявили, что текущие международные обстоятельства, включая конфликт на Украине, не являются достаточным основанием для изменения конституционных норм и отмены избирательных прав иностранцев на местных выборах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.