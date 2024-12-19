19 декабря 2024

Эстонцам запретят участвовать в мероприятиях в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстонцы до 21 года не смогут участвовать в мероприятиях в России
Эстонцы до 21 года не смогут участвовать в мероприятиях в России Фото:

Правительство Эстонии поддержало инициативу министра иностранных дел Маргуса Цахкны о запрете для граждан до 21 года участвовать в мероприятиях на территории России, включая новые регионы и Крым, а также в Белоруссии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Правительство согласилось реализовать санкции. Санкция запрещает организацию участия граждан Эстонии или лиц, имеющих вид на жительство... в Эстонии, в возрасте до 21 года в мероприятиях, которые служат интересам России или Белоруссии», — говорится в сообщении.

Цахкна заявил, что Россия якобы использует различные сферы, включая культуру, образование и СМИ, для оказания влияния на европейскую молодежь. Санкции предусматривают не только запреты, но и серьезные последствия за их нарушение, включая денежные штрафы и возможность тюремного заключения.

Ранее авторы конституции Эстонии выразили критику в адрес законопроекта правящей партии, предлагающего лишить граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах в Эстонии. Они заявили, что текущие международные обстоятельства, включая конфликт на Украине, не являются достаточным основанием для изменения конституционных норм и отмены избирательных прав иностранцев на местных выборах.

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Правительство Эстонии поддержало инициативу министра иностранных дел Маргуса Цахкны о запрете для граждан до 21 года участвовать в мероприятиях на территории России, включая новые регионы и Крым, а также в Белоруссии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR. «Правительство согласилось реализовать санкции. Санкция запрещает организацию участия граждан Эстонии или лиц, имеющих вид на жительство... в Эстонии, в возрасте до 21 года в мероприятиях, которые служат интересам России или Белоруссии», — говорится в сообщении. Цахкна заявил, что Россия якобы использует различные сферы, включая культуру, образование и СМИ, для оказания влияния на европейскую молодежь. Санкции предусматривают не только запреты, но и серьезные последствия за их нарушение, включая денежные штрафы и возможность тюремного заключения. Ранее авторы конституции Эстонии выразили критику в адрес законопроекта правящей партии, предлагающего лишить граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах в Эстонии. Они заявили, что текущие международные обстоятельства, включая конфликт на Украине, не являются достаточным основанием для изменения конституционных норм и отмены избирательных прав иностранцев на местных выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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