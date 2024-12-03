Авторы конституции Эстонии раскритиковали лишение права голоса граждан России

Авторы конституции Эстонии 1992 года выразили критику в адрес законопроекта правящей партии, предлагающего лишить граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах в Эстонии. Об этом сообщает эстонское информационное агентство ERR.
«Авторы конституции Эстонии критически отнеслись к планам правящей коалиции изменить основной закон с целью ограничить избирательное право граждан третьих стран в Эстонии... Именитые политики энтузиазма нынешних парламентариев не разделяют», — говорится в сообщении. Отмечается, что критика вызвана планами правящей коалиции внести соответствующие изменения в конституцию.
Так, одна из авторов Конституции Эстонии, Лия Хянни, заявила, что текущие международные обстоятельства, включая конфликт на Украине, не являются достаточным основанием для изменения конституционных норм и отмены избирательных прав иностранцев на местных выборах. Председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас учел замечания авторов конституции и сообщил, что обсуждение законопроекта продолжится с возможностью внесения поправок.
Ранее власти Эстонии выступили за введение запрета на подачу документов на русском языке. Также власти собираются предотвратить злоупотребление ВНЖ и визами, передает MK.RU.
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