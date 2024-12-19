Более восьми тысяч сообщений о сбое YouTube зафиксировано в России

20 декабря 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

YouTube могут полностью заблокировать Фото: Денис Моргунов © URA.RU Число жалоб о сбоях в работе видеохостинга YouTube в России 19 декабря превысило 8,5 тысячи. Об этом сообщает сервис «Сбой.рф». «Количество сообщений о проблемах в работе YouTube в России достигло 8644. Это более чем в полтора раза больше, чем 18 декабря, когда поступило 5283 сообщения. При этом число жалоб за 18 декабря оказалось почти в пять раз выше, чем за 17-е число», — пишут РИА Новости, ссылаясь на данные Сбой.рф». YouTube полностью заблокируют в России в середине декабря, сообщал ранее РБК. Доступ к видеохостингу якобы будет ограничен как на десктопных версиях, так и на мобильных устройствах. В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что Google, владелец YouTube, создал себе трудности для работы в стране. Он подчеркнул, что эта компания, в частности, должна соблюдать российские законы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число жалоб о сбоях в работе видеохостинга YouTube в России 19 декабря превысило 8,5 тысячи. Об этом сообщает сервис «Сбой.рф». «Количество сообщений о проблемах в работе YouTube в России достигло 8644. Это более чем в полтора раза больше, чем 18 декабря, когда поступило 5283 сообщения. При этом число жалоб за 18 декабря оказалось почти в пять раз выше, чем за 17-е число», — пишут РИА Новости, ссылаясь на данные Сбой.рф». YouTube полностью заблокируют в России в середине декабря, сообщал ранее РБК. Доступ к видеохостингу якобы будет ограничен как на десктопных версиях, так и на мобильных устройствах. В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что Google, владелец YouTube, создал себе трудности для работы в стране. Он подчеркнул, что эта компания, в частности, должна соблюдать российские законы.