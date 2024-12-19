В Златоусте педагогам музыкальных школ заплатят подъемными 1,8 миллиона рублей

В Златоусте (Челябинская область) в качестве подъемных средств педагогам музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования в сфере культуры будут платить по 1,8 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сумму увеличили на 300 тысяч рублей.
«В Златоусте увеличили „подъемные“ по программе поддержки преподавателей муниципальных учреждений допобразования в сфере культуры. Размер единовременной социальной выплаты составил 1,8 млн рублей», — рассказали в мэрии.
Решение стало частью программы поддержки педагогических работников, действующей с 2022 года. Согласно условиям программы, претенденты на получение подъемных средств должны выбрать для работы любое муниципальное учреждение допобразования. Сотрудникам придется взять обязательство отработать в учреждении не менее семи лет. Программа ориентирована как на молодых специалистов, так и на опытных педагогов до 45 лет.
В Златоусте такая программа стимулирования занятости не единственная. Аналогичные меры поддержки продолжили действовать для медицинских работников, школьных учителей и тренеров спортивных школ. Некоторые из них также увеличились.
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