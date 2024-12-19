19 декабря 2024

В Златоусте педагогам музыкальных школ заплатят подъемными 1,8 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повышенные выплаты педагогам начнут выдавать с 2025 года
Повышенные выплаты педагогам начнут выдавать с 2025 года Фото:

В Златоусте (Челябинская область) в качестве подъемных средств педагогам музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования в сфере культуры будут платить по 1,8 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сумму увеличили на 300 тысяч рублей.

«В Златоусте увеличили „подъемные“ по программе поддержки преподавателей муниципальных учреждений допобразования в сфере культуры. Размер единовременной социальной выплаты составил 1,8 млн рублей», — рассказали в мэрии.

Решение стало частью программы поддержки педагогических работников, действующей с 2022 года. Согласно условиям программы, претенденты на получение подъемных средств должны выбрать для работы любое муниципальное учреждение допобразования. Сотрудникам придется взять обязательство отработать в учреждении не менее семи лет. Программа ориентирована как на молодых специалистов, так и на опытных педагогов до 45 лет.

В Златоусте такая программа стимулирования занятости не единственная. Аналогичные меры поддержки продолжили действовать для медицинских работников, школьных учителей и тренеров спортивных школ. Некоторые из них также увеличились

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) в качестве подъемных средств педагогам музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования в сфере культуры будут платить по 1,8 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сумму увеличили на 300 тысяч рублей. «В Златоусте увеличили „подъемные“ по программе поддержки преподавателей муниципальных учреждений допобразования в сфере культуры. Размер единовременной социальной выплаты составил 1,8 млн рублей», — рассказали в мэрии. Решение стало частью программы поддержки педагогических работников, действующей с 2022 года. Согласно условиям программы, претенденты на получение подъемных средств должны выбрать для работы любое муниципальное учреждение допобразования. Сотрудникам придется взять обязательство отработать в учреждении не менее семи лет. Программа ориентирована как на молодых специалистов, так и на опытных педагогов до 45 лет. В Златоусте такая программа стимулирования занятости не единственная. Аналогичные меры поддержки продолжили действовать для медицинских работников, школьных учителей и тренеров спортивных школ. Некоторые из них также увеличились. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...