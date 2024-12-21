Оренбуржец передавал ФБР персональные данные российских военных

Жителю Оренбурга дали 19 лет за сотрудничество с ФБР

Жителю Оренбурга вынесли приговор за шпионаж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Оренбурга вынесен приговор за госизмену. Мужчина передавал представителям ФБР США персональные данные российских военных, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Вынесен обвинительный приговор жителю Оренбурга 1993 года рождения. За неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (часть 5 статьи 274.1 УК РФ) и государственную измены (статья 275 УК РФ) суд назначил ему 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости.

В ходе расследования было установлено, что оренбуржец «установил конфиденциальные отношения» с представителями спеслужбы США, а именно ФБР. Он передал ведомству персональные данные военнослужащих Российской Федерации. Мужчина был задержан в январе 2023 года. Приговор пока не вступил в законную силу.