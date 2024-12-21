Нефтепродуктами в Краснодарском крае загрязнено 54 километра береговой линии, из них 44 километра — в Анапе. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«МЧС России продолжает очищать береговую линию в Краснодарском крае. Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них в Анапе — 44 километра», — отметили в telegram-канале МЧС РФ. Там добавили, что остальные 10 километров загрязнения приходятся на Темрюкский район.
В местах скопления выброшенного мазута работают более шести тысяч человек и более 300 единиц техники. По данным РИА Новости, из 9,2 тысячи тонн мазута, которые перевозили потерпевшие крушение танкеры, в море попало около 3,7 тысячи.
Ранее стало известно, что в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Первый перевозил 4,2 тысячи тонн мазута и получил повреждение носовой части, второй — сел на мель. В результате инцидента на первом судне погиб один член экипажа, остальные 12 были госпитализированы.
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