МЧС: мазутом загрязнены 54 км береговой линии Краснодарского края. Фото, видео

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Из-за крушения двух танкеров 54 километра берега в Краснодарском крае загрязнены мазутом (архивное фото)
Из-за крушения двух танкеров 54 километра берега в Краснодарском крае загрязнены мазутом (архивное фото) Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Нефтепродуктами в Краснодарском крае загрязнено 54 километра береговой линии, из них 44 километра — в Анапе. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«МЧС России продолжает очищать береговую линию в Краснодарском крае. Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них в Анапе — 44 километра», — отметили в telegram-канале МЧС РФ. Там добавили, что остальные 10 километров загрязнения приходятся на Темрюкский район.

Такая обстановка сейчас на месте разлива мазута
Такая обстановка сейчас на месте разлива мазута
Фото:

В местах скопления выброшенного мазута работают более шести тысяч человек и более 300 единиц техники. По данным РИА Новости, из 9,2 тысячи тонн мазута, которые перевозили потерпевшие крушение танкеры, в море попало около 3,7 тысячи.

Ранее стало известно, что в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Первый перевозил 4,2 тысячи тонн мазута и получил повреждение носовой части, второй — сел на мель. В результате инцидента на первом судне погиб один член экипажа, остальные 12 были госпитализированы. 

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Нефтепродуктами в Краснодарском крае загрязнено 54 километра береговой линии, из них 44 километра — в Анапе. Об этом сообщили в МЧС РФ. «МЧС России продолжает очищать береговую линию в Краснодарском крае. Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них в Анапе — 44 километра», — отметили в telegram-канале МЧС РФ. Там добавили, что остальные 10 километров загрязнения приходятся на Темрюкский район. В местах скопления выброшенного мазута работают более шести тысяч человек и более 300 единиц техники. По данным РИА Новости, из 9,2 тысячи тонн мазута, которые перевозили потерпевшие крушение танкеры, в море попало около 3,7 тысячи. Ранее стало известно, что в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Первый перевозил 4,2 тысячи тонн мазута и получил повреждение носовой части, второй — сел на мель. В результате инцидента на первом судне погиб один член экипажа, остальные 12 были госпитализированы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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