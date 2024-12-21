Пенсионерку, взорвавшую банкомат в Петербурге, будут судить за теракт

Взрыв, произошедший в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, был классифицирован как теракт. Об этом официально объявили в telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ („Террористический акт“— прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 68-летняя пенсионерка на Большеохтинском проспекте.
Согласно сообщениям очевидцев, произошел взрыв в банковском отделении, расположенном на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, о чем сообщает Telegram-канал Shot. Предварительная информация указывает на то, что причиной взрыва стала пиротехника, передает «Национальная служба новостей». Инцидент не привел к жертвам. Как уточняет telegram-канал Baza, от взрывной волны была выбита дверь.
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