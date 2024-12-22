Депутата-интроверта высадили с рейса Москва — Южносахалинск. Видео

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Рейс, с которого высадили Понажева, задержали на 40 минут из-за конфликта с депутатом
Рейс, с которого высадили Понажева, задержали на 40 минут из-за конфликта с депутатом Фото:

Александра Понажев, депутата Сахалинской областной думы, высадили с борта авиарейса Москва — Южно-Сахалинск. Он выразил нежелание находиться в непосредственной близости с другими пассажирами во время полета.

«Я, извините за секундочку, депутат Сахалинской областной думы. <...> Я могу купить себе бизнес-класс. Но я летаю с народом», — передает telegram-канал Mash слова депутата. Он выразил желание лететь в одиночестве.

Понажев начал конфликт с пассажирами, сидящими рядом, и вскоре перешел на бортпроводников. Для урегулирования ситуации с депутатом потребовалось вмешательство полиции. Понажева вывели из самолета, что привело к задержке рейса на 40 минут.

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Александра Понажев, депутата Сахалинской областной думы, высадили с борта авиарейса Москва — Южно-Сахалинск. Он выразил нежелание находиться в непосредственной близости с другими пассажирами во время полета. «Я, извините за секундочку, депутат Сахалинской областной думы. <...> Я могу купить себе бизнес-класс. Но я летаю с народом», — передает telegram-канал Mash слова депутата. Он выразил желание лететь в одиночестве. Понажев начал конфликт с пассажирами, сидящими рядом, и вскоре перешел на бортпроводников. Для урегулирования ситуации с депутатом потребовалось вмешательство полиции. Понажева вывели из самолета, что привело к задержке рейса на 40 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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