Александра Понажев, депутата Сахалинской областной думы, высадили с борта авиарейса Москва — Южно-Сахалинск. Он выразил нежелание находиться в непосредственной близости с другими пассажирами во время полета.
«Я, извините за секундочку, депутат Сахалинской областной думы. <...> Я могу купить себе бизнес-класс. Но я летаю с народом», — передает telegram-канал Mash слова депутата. Он выразил желание лететь в одиночестве.
Понажев начал конфликт с пассажирами, сидящими рядом, и вскоре перешел на бортпроводников. Для урегулирования ситуации с депутатом потребовалось вмешательство полиции. Понажева вывели из самолета, что привело к задержке рейса на 40 минут.
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