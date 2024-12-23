В Магнитогорске собрались десятки спортивных звезд, блогеров и актеров

Десятки актеров, блогеров и звезд мирового спорта прияли участие в детском фестивале «Уральская классика». Он прошел на территории магнитогорского курорта «Притяжение». Мероприятие инициировали капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин и капитан «Металлурга» Егор Яковлев. Юные горожане побывали на мастер-классах, сыграли в хоккей вместе с олимпийскими чемпионами и увидели «звездный» гала-матч.
«В этом году заявку на участие в хоккейном турнире „Уральской классики“ подали свыше 150 детей от 6 до 14 лет из Челябинской области и Башкортостана. От них не требовалось подтверждать уровень катания — каждому надо было лишь рассказать в социальных сетях о том, почему именно он должен попасть в одну из команд», — рассказали URA.RU в Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), который организовал фестиваль.
Для юных хоккеистов провели целую серию матчей с именитыми гостями. На лед вышли хоккеисты из действующего состава «Металлурга» и «Салавата Юлаева», главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов, олимпийские чемпионы по хоккею Василий Кошечкин и Сергей Мозякин, а также победители Олимпиад в других видах спорта — гимнаст Никита Нагорный и лыжник Александр Легков.
В рамках фестиваля также состоялся хоккейный гала-матч со звездными гостями. В нем поучаствовали актеры сериала «Молодежка» Влад Канопка, Матвей Зубалевич и Игорь Огурцов, блогеры Hockey Stigg, Артем Шаков, Володя XXL, победитель проекта «Танцы на ТНТ. Битва сезонов» Антон Пануфник, боец UFC Ринат Фахретдинов (Гладиатор) и силовой экстремал из Уфы Руслан JAGUAR Садыков.
Много внимания было уделено и тем детям, которые конькам предпочитают лыжи и сноуборд. Так, для гостей фестиваля прошел лыжный масс-старт, в котором поучаствовали Александр Легков и чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт. В свою очередь победитель этапа Кубка мира по сноуборду Игорь Слуев и призер Всемирной Универсиады по ски-кроссу Лидия Григоренко провели мастер-класс по горным лыжам и сноуборду.
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