Кто сбежал из тагильской колонии: фото и ФИО зеков

Из тагильской колонии совершен второй побег за полгода

Беглецы удрали вечером 23 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Из ИК-12 Нижнего Тагила сбежали заключенные 23 декабря. Это уже второй побег за полгода — ранее заключенный покидал территорию в сентябре. Об этом сообщили telegram-каналы и раскрыли имена нынешних беглецов.

Так, в данный момент идут поиски Дениса Торопова (37 лет), Александра Колбина (36 лет) и Александра Грачева (29 лет). Они приговорены к принудительным работам и содержались в исправительном центре ГУФСИН. Однако вечером 23 декабря троица сломала решетку на окне и сбежали. Сейчас ведутся их поиски.

Это уже не первый аналогичный случай в колонии за последнее время. В сентябре полиция искала жителя Кушвы, которому дали исправительные работы за нарушение ПДД, пишет telegram-канал Ural Mash.

Беглец Денис Торопов Фото: соцсети