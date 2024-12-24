Кто сбежал из тагильской колонии: фото и ФИО зеков

Из тагильской колонии совершен второй побег за полгода
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Беглецы удрали вечером 23 декабря Фото:

Из ИК-12 Нижнего Тагила сбежали заключенные 23 декабря. Это уже второй побег за полгода — ранее заключенный покидал территорию в сентябре. Об этом сообщили telegram-каналы и раскрыли имена нынешних беглецов.

Так, в данный момент идут поиски Дениса Торопова (37 лет), Александра Колбина (36 лет) и Александра Грачева (29 лет). Они приговорены к принудительным работам и содержались в исправительном центре ГУФСИН. Однако вечером 23 декабря троица сломала решетку на окне и сбежали. Сейчас ведутся их поиски.

Это уже не первый аналогичный случай в колонии за последнее время. В сентябре полиция искала жителя Кушвы, которому дали исправительные работы за нарушение ПДД, пишет telegram-канал Ural Mash.

Беглец Денис Торопов
Беглец Денис Торопов
Фото:

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Из ИК-12 Нижнего Тагила сбежали заключенные 23 декабря. Это уже второй побег за полгода — ранее заключенный покидал территорию в сентябре. Об этом сообщили telegram-каналы и раскрыли имена нынешних беглецов. Так, в данный момент идут поиски Дениса Торопова (37 лет), Александра Колбина (36 лет) и Александра Грачева (29 лет). Они приговорены к принудительным работам и содержались в исправительном центре ГУФСИН. Однако вечером 23 декабря троица сломала решетку на окне и сбежали. Сейчас ведутся их поиски. Это уже не первый аналогичный случай в колонии за последнее время. В сентябре полиция искала жителя Кушвы, которому дали исправительные работы за нарушение ПДД, пишет telegram-канал Ural Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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