Куйвашев объявил об уникальной выставке в Азербайджане. Фото

Куйашев и посол Азербайджана договорились о проведении выставки архивов в Баку
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Пресс-подход Евгения Куйвашева и чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева. Екатеринбург , куйвашев евгений, мустафаев рахман
Рахман Мустафаев (слева) и Евгений Куйвашев (справа) провели рабочую встречу Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев договорились о проведении выставки архивных документов. Экспозиция, собранная уральскими историками, будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Уральские историки и архивисты подготовили выставку уникальных документов о вкладе Азербайджанской ССР в достижение победы в Великой Отечественной войне. Речь идет, в частности, о боевом пути 77-й горно-стрелковой дивизии, которая формировалась в Азербайджане и после Победы дислоцировалась в Свердловской области», — сказал Куйвашев.

Площадку для выставки подберут в Баку чуть позже. Экспозиция является частью проекта «Историческая память народов России и Азербайджана». Помимо культурной инициативы, Куйвашев и Мустафаев обсудили расширение торгово-экономического партнерства между регионами.

Пресс-подход Евгения Куйвашева и чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева. Екатеринбург
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев договорились о проведении выставки архивных документов. Экспозиция, собранная уральскими историками, будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказали в департаменте информполитики региона. «Уральские историки и архивисты подготовили выставку уникальных документов о вкладе Азербайджанской ССР в достижение победы в Великой Отечественной войне. Речь идет, в частности, о боевом пути 77-й горно-стрелковой дивизии, которая формировалась в Азербайджане и после Победы дислоцировалась в Свердловской области», — сказал Куйвашев. Площадку для выставки подберут в Баку чуть позже. Экспозиция является частью проекта «Историческая память народов России и Азербайджана». Помимо культурной инициативы, Куйвашев и Мустафаев обсудили расширение торгово-экономического партнерства между регионами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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