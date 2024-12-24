Куйашев и посол Азербайджана договорились о проведении выставки архивов в Баку

Рахман Мустафаев (слева) и Евгений Куйвашев (справа) провели рабочую встречу Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев договорились о проведении выставки архивных документов. Экспозиция, собранная уральскими историками, будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Уральские историки и архивисты подготовили выставку уникальных документов о вкладе Азербайджанской ССР в достижение победы в Великой Отечественной войне. Речь идет, в частности, о боевом пути 77-й горно-стрелковой дивизии, которая формировалась в Азербайджане и после Победы дислоцировалась в Свердловской области», — сказал Куйвашев.

Площадку для выставки подберут в Баку чуть позже. Экспозиция является частью проекта «Историческая память народов России и Азербайджана». Помимо культурной инициативы, Куйвашев и Мустафаев обсудили расширение торгово-экономического партнерства между регионами.

Фото: Илья Московец © URA.RU