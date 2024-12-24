Министр Дегтярев исполнит новогоднее желание юного свердловчанина

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев организует поездку на ретроавтомобиле юному свердловчанину Павлу Данилову, шарик с желанием которого чиновник вытянул в рамках акции «Елка желаний». Мечту мальчика исполнят 26 декабря в музее военной техники в Верхней Пышме, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Планируется, что во время автомобильной прогулки на ретромобиле по территории музейного комплекса за рулем будет министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. После этого в формате видеозвонка Павел сможет пообщаться с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым», — пояснили в ДИПе.
Новогодние желания еще двух ребят исполнит свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Десятилетний Георгий Салахутдинов загадал встречу с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным. А мечта шестилетней Есении Веретенниковой — побывать в аквапарке «Лимпопо».
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