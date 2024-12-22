22 декабря 2024

Куйвашев исполнит новогодние желания двух юных свердловчан. Видео

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«Елка желаний» проходит ежегодно
«Елка желаний» проходит ежегодно Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь поучаствовал в акции «Елка желаний», ранее он снял открытки с дерева в Кремле. В этот раз детские мечты вытягивали в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. 

«10-летний Георгий Салахутдинов загадал встречу с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным. А мечта 6-летней Есении Веретенниковой — побывать в аквапарке „Лимпопо“. Новогодние желания ребят будут исполнены», — сообщает департамент информационной политики региона.

Год назад в рамках акции Куйвашев подарил пятилетнему Илье горный велосипед. Подарок доставили и 16-летней Евгении, которая просила карнавальный костюм.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь поучаствовал в акции «Елка желаний», ранее он снял открытки с дерева в Кремле. В этот раз детские мечты вытягивали в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО.  « 10-летний Георгий Салахутдинов загадал встречу с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным. А мечта 6-летней Есении Веретенниковой — побывать в аквапарке „Лимпопо“. Новогодние желания ребят будут исполнены» , — сообщает департамент информационной политики региона. Год назад в рамках акции Куйвашев подарил пятилетнему Илье горный велосипед. Подарок доставили и 16-летней Евгении, которая просила карнавальный костюм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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