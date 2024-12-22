Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь поучаствовал в акции «Елка желаний», ранее он снял открытки с дерева в Кремле. В этот раз детские мечты вытягивали в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО.
«10-летний Георгий Салахутдинов загадал встречу с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным. А мечта 6-летней Есении Веретенниковой — побывать в аквапарке „Лимпопо“. Новогодние желания ребят будут исполнены», — сообщает департамент информационной политики региона.
Год назад в рамках акции Куйвашев подарил пятилетнему Илье горный велосипед. Подарок доставили и 16-летней Евгении, которая просила карнавальный костюм.
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