Замдиректора «Роскосмоса» обвинили в получении взяток

Замдиректора «Роскосмоса» Олег Фролов обвинен в получении взяток. Это произошло в рамках уголовного дела о хищении свыше 435 миллионов рублей при создании барокомплекса для испытаний в космической, авиационной и атомной отраслях.
«Олега Фролова обвинили в получении взяток», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что также обвинения получили предприниматель Дмитрий Филиппов и директор ООО «Кобитек» Михаил Филиппов.
Суммы взяток не раскрываются. Кроме того, председатель Следственного комитете (СК) РФ Александр Бастрыкин продлил срок расследования до полутора лет.
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