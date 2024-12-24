Замдиректора «Роскосмоса» обвинили в получении взяток

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Следствие не разглашает суммы взяток, пишет «Коммерсант»
Следствие не разглашает суммы взяток, пишет «Коммерсант» Фото:

Замдиректора «Роскосмоса» Олег Фролов обвинен в получении взяток. Это произошло в рамках уголовного дела о хищении свыше 435 миллионов рублей при создании барокомплекса для испытаний в космической, авиационной и атомной отраслях.

«Олега Фролова обвинили в получении взяток», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что также обвинения получили предприниматель Дмитрий Филиппов и директор ООО «Кобитек» Михаил Филиппов.

Суммы взяток не раскрываются. Кроме того, председатель Следственного комитете (СК) РФ Александр Бастрыкин продлил срок расследования до полутора лет.

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Замдиректора «Роскосмоса» Олег Фролов обвинен в получении взяток. Это произошло в рамках уголовного дела о хищении свыше 435 миллионов рублей при создании барокомплекса для испытаний в космической, авиационной и атомной отраслях. «Олега Фролова обвинили в получении взяток», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что также обвинения получили предприниматель Дмитрий Филиппов и директор ООО «Кобитек» Михаил Филиппов. Суммы взяток не раскрываются. Кроме того, председатель Следственного комитете (СК) РФ Александр Бастрыкин продлил срок расследования до полутора лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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