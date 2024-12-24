24 декабря 2024

Авиарейс из Казани в Пермь задерживается

© Служба новостей «URA.RU»
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Задерживаются как вылеты, так и прилеты самолетов
Задерживаются как вылеты, так и прилеты самолетов Фото:

Прибытие авиарейса из Казани в Пермь задерживается минимум на час. Ранее в столице Татарстана сообщили о закрытии аэропорта.

Борт компании «ЮВТ АЭРО» из Казани по расписанию доложен прибыть в 14:00. Сейчас расчетное время прилета — 15:00, указано на онлайн-табло пермского аэропорта. Также задерживаются другие рейсы «ЮВТ АЭРО»: из Самары и Усинска, а также из Перми в Казань и Самару.

Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы утром 25 декабря. Как сообщили в Росавиации, это сделано «для обеспечения безопасности полетов». 

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Прибытие авиарейса из Казани в Пермь задерживается минимум на час. Ранее в столице Татарстана сообщили о закрытии аэропорта. Борт компании «ЮВТ АЭРО» из Казани по расписанию доложен прибыть в 14:00. Сейчас расчетное время прилета — 15:00, указано на онлайн-табло пермского аэропорта. Также задерживаются другие рейсы «ЮВТ АЭРО»: из Самары и Усинска, а также из Перми в Казань и Самару. Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы утром 25 декабря. Как сообщили в Росавиации, это сделано «для обеспечения безопасности полетов». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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