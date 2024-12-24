Авиарейс из Казани в Пермь задерживается

Задерживаются как вылеты, так и прилеты самолетов
Прибытие авиарейса из Казани в Пермь задерживается минимум на час. Ранее в столице Татарстана сообщили о закрытии аэропорта.
Борт компании «ЮВТ АЭРО» из Казани по расписанию доложен прибыть в 14:00. Сейчас расчетное время прилета — 15:00, указано на онлайн-табло пермского аэропорта. Также задерживаются другие рейсы «ЮВТ АЭРО»: из Самары и Усинска, а также из Перми в Казань и Самару.
Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы утром 25 декабря. Как сообщили в Росавиации, это сделано «для обеспечения безопасности полетов».
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