24 декабря 2024

В ХМАО начался повторный суд над бывшей замначальницей Роспотребнадзора

Суд начал повторно рассматривать дело бывшей замглавы Роспотребнадзора Мишкиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Окружной суд потребовал пересмотреть приговор в отношении Мишкиной
Окружной суд потребовал пересмотреть приговор в отношении Мишкиной Фото:

Суд Нягани начал повторно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего замначальника Роспотребнадзора Нягани и Октябрьского района Инны Мишкиной. Приговор о тюремном заключении чиновницы вступил в силу еще в июне, однако после апелляции окружной суд отменил его и направил на повторное рассмотрение. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

«Апелляционным постановлением суда ХМАО приговор Няганского городского суда отменен, уголовное дело передано на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Мера пресечения в виде заключения под стражу подсудимой изменена на запрет определенных действий», — сказано в сообщении канала. Очередное судебное заседание пройдет уже после новогодних праздников — 16 января.

Ранее URA.RU писало, что за получение взяток от предпринимателей сферы общественного питания Мишкина получила тюремный срок и штраф в один миллион рублей. Не согласившись с приговором мать и дочь Мишкиной обратились в телешоу «Мужское/Женское», с помощью которой хотели доказать невиновность своей родственницы.

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Суд Нягани начал повторно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего замначальника Роспотребнадзора Нягани и Октябрьского района Инны Мишкиной. Приговор о тюремном заключении чиновницы вступил в силу еще в июне, однако после апелляции окружной суд отменил его и направил на повторное рассмотрение. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Югры». «Апелляционным постановлением суда ХМАО приговор Няганского городского суда отменен, уголовное дело передано на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Мера пресечения в виде заключения под стражу подсудимой изменена на запрет определенных действий», — сказано в сообщении канала. Очередное судебное заседание пройдет уже после новогодних праздников — 16 января. Ранее URA.RU писало, что за получение взяток от предпринимателей сферы общественного питания Мишкина получила тюремный срок и штраф в один миллион рублей. Не согласившись с приговором мать и дочь Мишкиной обратились в телешоу «Мужское/Женское», с помощью которой хотели доказать невиновность своей родственницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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