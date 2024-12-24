В ХМАО начался повторный суд над бывшей замначальницей Роспотребнадзора

Суд Нягани начал повторно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего замначальника Роспотребнадзора Нягани и Октябрьского района Инны Мишкиной. Приговор о тюремном заключении чиновницы вступил в силу еще в июне, однако после апелляции окружной суд отменил его и направил на повторное рассмотрение. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Югры».
«Апелляционным постановлением суда ХМАО приговор Няганского городского суда отменен, уголовное дело передано на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Мера пресечения в виде заключения под стражу подсудимой изменена на запрет определенных действий», — сказано в сообщении канала. Очередное судебное заседание пройдет уже после новогодних праздников — 16 января.
Ранее URA.RU писало, что за получение взяток от предпринимателей сферы общественного питания Мишкина получила тюремный срок и штраф в один миллион рублей. Не согласившись с приговором мать и дочь Мишкиной обратились в телешоу «Мужское/Женское», с помощью которой хотели доказать невиновность своей родственницы.
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