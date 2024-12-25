25 декабря 2024

В Нижний Тагил привезли подбитый американский танк Abrams. Видео

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Технику повезли в сторону «Уралвагонзавода» (архивное фото) Фото:

В Нижний Тагил (Свердловская область) привезли подбитый в зоне спецоперации РФ на Украине американский танк M1 Abrams. Технику запечатлел местный житель.

«„Абрамс“ с СВО привезли на авторазбор в Нижний Тагил», — передает telegram-канал «Реальный Тагил» слова очевидца. Танк повезли в сторону «Уралвагонзавода».

Подбитую вражескую технику привозят в Нижний Тагил не в первый раз. В октябре на УВЗ доставили немецкий танк Leopard. После исследования сотрудники завода дали оценку реального военно-технического уровня различных систем трофейной машины.

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В Нижний Тагил (Свердловская область) привезли подбитый в зоне спецоперации РФ на Украине американский танк M1 Abrams. Технику запечатлел местный житель. «„Абрамс“ с СВО привезли на авторазбор в Нижний Тагил», — передает telegram-канал «Реальный Тагил» слова очевидца. Танк повезли в сторону «Уралвагонзавода». Подбитую вражескую технику привозят в Нижний Тагил не в первый раз. В октябре на УВЗ доставили немецкий танк Leopard. После исследования сотрудники завода дали оценку реального военно-технического уровня различных систем трофейной машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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