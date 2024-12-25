В Нижний Тагил (Свердловская область) привезли подбитый в зоне спецоперации РФ на Украине американский танк M1 Abrams. Технику запечатлел местный житель.
«„Абрамс“ с СВО привезли на авторазбор в Нижний Тагил», — передает telegram-канал «Реальный Тагил» слова очевидца. Танк повезли в сторону «Уралвагонзавода».
Подбитую вражескую технику привозят в Нижний Тагил не в первый раз. В октябре на УВЗ доставили немецкий танк Leopard. После исследования сотрудники завода дали оценку реального военно-технического уровня различных систем трофейной машины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!