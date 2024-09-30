Общество В Нижний Тагил доставили захваченный вражеский танк. Видео 01 октября 2024 в 09:46 Размер текста - 17 + В зоне СВО подбили танк Leopard (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подбитый в зоне спецоперации на Украине немецкий танк Leopard доставили на тагильский «Уралвагонзавод». На предприятии его будут изучать, сообщили в пресс-службе УВЗ. «Сейчас вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов танка», — пишет telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ». После исследований сотрудники УВЗ дадут оценку реального военно-технического уровня различных систем трофейной машины. «Мы всегда были и остаемся в тесной связи с нашими бойцами», — заключили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Подбитый в зоне спецоперации на Украине немецкий танк Leopard доставили на тагильский «Уралвагонзавод». На предприятии его будут изучать, сообщили в пресс-службе УВЗ. «Сейчас вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов танка», — пишет telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ». После исследований сотрудники УВЗ дадут оценку реального военно-технического уровня различных систем трофейной машины. «Мы всегда были и остаемся в тесной связи с нашими бойцами», — заключили в компании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям