В зоне СВО подбили танк Leopard (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подбитый в зоне спецоперации на Украине немецкий танк Leopard доставили на тагильский «Уралвагонзавод». На предприятии его будут изучать, сообщили в пресс-службе УВЗ.
«Сейчас вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов танка», — пишет telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ».
После исследований сотрудники УВЗ дадут оценку реального военно-технического уровня различных систем трофейной машины. «Мы всегда были и остаемся в тесной связи с нашими бойцами», — заключили в компании.
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