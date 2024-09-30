30 сентября 2024

В Нижний Тагил доставили захваченный вражеский танк. Видео

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В зоне СВО подбили танк Leopard (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подбитый в зоне спецоперации на Украине немецкий танк Leopard доставили на тагильский «Уралвагонзавод». На предприятии его будут изучать, сообщили в пресс-службе УВЗ.

«Сейчас вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов танка», — пишет telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ».

После исследований сотрудники УВЗ дадут оценку реального военно-технического уровня различных систем трофейной машины. «Мы всегда были и остаемся в тесной связи с нашими бойцами», — заключили в компании.

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Подбитый в зоне спецоперации на Украине немецкий танк Leopard доставили на тагильский «Уралвагонзавод». На предприятии его будут изучать, сообщили в пресс-службе УВЗ. «Сейчас вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов танка», — пишет telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ». После исследований сотрудники УВЗ дадут оценку реального военно-технического уровня различных систем трофейной машины. «Мы всегда были и остаемся в тесной связи с нашими бойцами», — заключили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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