Названы главные причины гибели людей на производствах Пермского края

В 2024 году сотрудники предприятий Пермского края гибли и травмировались в результате падения с высоты и воздействия различных предметов. При этом было завершено расследование 68 несчастных случаев на производствах. Об этом сообщила краевая госинспекция труда.
«Несчастные случаи с работниками на производстве произошли в основном в результате падения пострадавшего с высоты, воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей. Люди пострадали также от транспортных происшествий, падения, обрушений, обвалов предметов, материалов, земли», — говорится на сайте госинспекции труда в Пермском крае.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми у ТЦ «Радуга» водителю мини-погрузчика отрезало голову ковшом из-за несоблюдения техники безопасности. Также в Перми на шоссе Космонавтов, где идут работы по расширению дороги, погиб рабочий, на которого обвалились строительные материалы, а в поселке Зюкайка Верещагинского округа слесарь на рабочем месте упал в траншею и скончался на месте: при укладке водопроводной трубы в траншею произошел сход грунта.
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