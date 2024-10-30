В Пермском крае погиб слесарь во время укладки водопровода

В поселке Зюкайка (Пермский край) на рабочем месте умер слесарь. Мужчина упал в траншею и скончался на месте, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«11 июля 2024 года при укладке водопроводной трубы в траншею произошел сход грунта. Находившийся на краю траншеи слесарь упал внутрь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в гибели рабочего обвинили мастера водоканализационных сетей отдела аварийно-восстановительных работ. Следователи выяснили, что мастер нарушил правила безопасности при проведении строительных и монтажных работ. Дело передали в суд.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми при строительстве шоссе Космонавтов погиб рабочий. Мужчину засыпало грунтом. Госинспекция по труду начала расследование.
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