30 октября 2024

В Пермском крае погиб слесарь во время укладки водопровода

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи завершили расследование и передали дело в суд
Следователи завершили расследование и передали дело в суд Фото:

В поселке Зюкайка (Пермский край) на рабочем месте умер слесарь. Мужчина упал в траншею и скончался на месте, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«11 июля 2024 года при укладке водопроводной трубы в траншею произошел сход грунта. Находившийся на краю траншеи слесарь упал внутрь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в гибели рабочего обвинили мастера водоканализационных сетей отдела аварийно-восстановительных работ. Следователи выяснили, что мастер нарушил правила безопасности при проведении строительных и монтажных работ. Дело передали в суд.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми при строительстве шоссе Космонавтов погиб рабочий. Мужчину засыпало грунтом. Госинспекция по труду начала расследование

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В поселке Зюкайка (Пермский край) на рабочем месте умер слесарь. Мужчина упал в траншею и скончался на месте, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «11 июля 2024 года при укладке водопроводной трубы в траншею произошел сход грунта. Находившийся на краю траншеи слесарь упал внутрь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — сказано в сообщении. Уточняется, что в гибели рабочего обвинили мастера водоканализационных сетей отдела аварийно-восстановительных работ. Следователи выяснили, что мастер нарушил правила безопасности при проведении строительных и монтажных работ. Дело передали в суд. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми при строительстве шоссе Космонавтов погиб рабочий. Мужчину засыпало грунтом. Госинспекция по труду начала расследование. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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