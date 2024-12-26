Американцы стали чаще получать визы в России

Число граждан США, получивших российскую визу, увеличилось на 30%, в сравнении с 2023 годом. Разрешительный документ, который гостям страны право на пересечение ее границ, в 2024 году получили более 7,5 тысяч граждан США. Этими данными поделился директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
«Оформление российских виз, включая деловые, гражданам США осуществляется в прежнем порядке, предусмотренном в том числе действующим соглашением между РФ и США. За первые 11 месяцев 2024 года гражданам США российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями было выдано всего 7 737 виз (из них 165 деловых)», — рассказал Климов в беседе с РИА Новости.
Вместе с тем директор консульского департамента МИД отметил, что чаще всего Россия выдавала визы гражданам Китая. Кроме них разрешительный документ оказался востребован среди граждан Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.
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