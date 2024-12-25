25 декабря 2024

Пермский омбудсмен помог иностранке получить российский паспорт

Пермский омбудсмен Сапко помог иностранке получить российский паспорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Студентке в Перми отказались менять паспорт в 20 лет
Студентке в Перми отказались менять паспорт в 20 лет Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко помог студентке получить новый паспорт. В 20 лет ей отказались обменивать документ и изъяли старый как незаконно выданный. Это произошло из-за ошибки в регистрации гражданства ее родителями.

«Со старым паспортом девушка закончила школу, сдала экзамены, поступила в вуз на хирурга. Она долгое время ходила по разным инстанциям, но вопрос не решался. Ей даже пришлось ехать за справками в Азербайджан, но они не вызвали доверия сотрудников правоохранительных органов», — рассказал Сапко.

Сапко обратился к омбудсмену в Азербайджанской Республике и послу Азербайджанской республики в РФ. Также письма направили в Управление по вопросам миграции краевого ГУ МВД. После этого девушка смогла получить паспорт.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко помог студентке получить новый паспорт. В 20 лет ей отказались обменивать документ и изъяли старый как незаконно выданный. Это произошло из-за ошибки в регистрации гражданства ее родителями. «Со старым паспортом девушка закончила школу, сдала экзамены, поступила в вуз на хирурга. Она долгое время ходила по разным инстанциям, но вопрос не решался. Ей даже пришлось ехать за справками в Азербайджан, но они не вызвали доверия сотрудников правоохранительных органов», — рассказал Сапко. Сапко обратился к омбудсмену в Азербайджанской Республике и послу Азербайджанской республики в РФ. Также письма направили в Управление по вопросам миграции краевого ГУ МВД. После этого девушка смогла получить паспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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