Пермский омбудсмен помог иностранке получить российский паспорт

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко помог студентке получить новый паспорт. В 20 лет ей отказались обменивать документ и изъяли старый как незаконно выданный. Это произошло из-за ошибки в регистрации гражданства ее родителями.
«Со старым паспортом девушка закончила школу, сдала экзамены, поступила в вуз на хирурга. Она долгое время ходила по разным инстанциям, но вопрос не решался. Ей даже пришлось ехать за справками в Азербайджан, но они не вызвали доверия сотрудников правоохранительных органов», — рассказал Сапко.
Сапко обратился к омбудсмену в Азербайджанской Республике и послу Азербайджанской республики в РФ. Также письма направили в Управление по вопросам миграции краевого ГУ МВД. После этого девушка смогла получить паспорт.
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