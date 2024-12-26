Чем удивит главный ледовый городок Екатеринбурга в 2024 году. Фото

В главном ледовом городке Екатеринбурга пройдут спектакли и будут платные горки

26 декабря 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

В ледовом городке вносят последние штрихи перед открытием Фото: Размик Закарян © URA.RU Ледовый городок, переехавший с Площади 1905 года в Исторический сквер, готовится встречать екатеринбуржцев. Открытие пройдет вечером 27 декабря, на месте горожан уже дожидаются ледяные скульптуры, лабиринты, огромная елка, а также намечена развлекательная программа, рассказал журналистам на предпоказе начальник управления культуры мэрии Илья Марков. «На открытии в 17:00 будет традиционная интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ее роль исполнит победительница „Мисс Екатеринбург-2024“. Пройдет детское представление от центра культуры „Урал“ в течение всех новогодних праздников — до 8 января», — анонсировал Марков. Спектакль по мотивам русских народных сказок будут показывать в 12:00 и 15:00. На площадке можно найти три детских горки, две средних и самую высокую, чашу, лабиринт, различные ледяные композиции, украшения в виде снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки, а также елку за 25 млн рублей — ее год назад городу подарил «клуб олигархов». Стоимость катания с прошлого года не изменится — один спуск обойдется в 100 рублей, колесо обозрения, карусель с лошадками, скамья «Полоз» — все по 500 рублей. В новогоднюю ночь в городке устроят концерт и включат обращение президента России Владимира Путина — для этого рядом с Капсулой времени поставили сцену с экраном. Попасть в ледовый городок можно с двух входов — со стороны колледжа им. Ползунова и памятника Татищеву и де Генину. В обоих случаях горожанам стоит готовиться, что могут проверить сумки — безопасности уделили особое внимание. В городке работает видеонаблюдение, здесь же расположился временный отдел полиции. Площадка будет доступна до 19 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ледовый городок, переехавший с Площади 1905 года в Исторический сквер, готовится встречать екатеринбуржцев. Открытие пройдет вечером 27 декабря, на месте горожан уже дожидаются ледяные скульптуры, лабиринты, огромная елка, а также намечена развлекательная программа, рассказал журналистам на предпоказе начальник управления культуры мэрии Илья Марков. «На открытии в 17:00 будет традиционная интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ее роль исполнит победительница „Мисс Екатеринбург-2024“. Пройдет детское представление от центра культуры „Урал“ в течение всех новогодних праздников — до 8 января», — анонсировал Марков. Спектакль по мотивам русских народных сказок будут показывать в 12:00 и 15:00. На площадке можно найти три детских горки, две средних и самую высокую, чашу, лабиринт, различные ледяные композиции, украшения в виде снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки, а также елку за 25 млн рублей — ее год назад городу подарил «клуб олигархов». Стоимость катания с прошлого года не изменится — один спуск обойдется в 100 рублей, колесо обозрения, карусель с лошадками, скамья «Полоз» — все по 500 рублей. В новогоднюю ночь в городке устроят концерт и включат обращение президента России Владимира Путина — для этого рядом с Капсулой времени поставили сцену с экраном. Попасть в ледовый городок можно с двух входов — со стороны колледжа им. Ползунова и памятника Татищеву и де Генину. В обоих случаях горожанам стоит готовиться, что могут проверить сумки — безопасности уделили особое внимание. В городке работает видеонаблюдение, здесь же расположился временный отдел полиции. Площадка будет доступна до 19 января.