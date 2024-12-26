«Для президента это стандарт»: пресс-секретарь Лукашенко объяснила, зачем он наломал дров в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко колол дрова, потому что это стандарт для президента. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
«Я удивляюсь, что вы удивлены, потому что для президента это абсолютный стандарт», — сказала Наталья Эйсмонт, видео публикуется telegram-канал «Вы слушали маяк». Она отметила, что этот стандарт реализуется дома и на выезде, когда есть возможность.
Также пресс-секретарь главы Белоруссии объяснила, почему на Лукашенко была надета банная шапочка. Она просто удобная в сырую погоду, рассказала Эйсмонт.
Ранее в сети появились снимки того, как президент республики колет дрова перед форумом ЕАЭС. «А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — передает RT текст публикации, которым были подписаны фото.
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