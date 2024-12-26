«Для президента это стандарт»: пресс-секретарь Лукашенко объяснила, зачем он наломал дров в России

Пресс-секретарь главы РБ Эйсмонт: для президента колоть дрова — это стандарт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава РБ Александр Лукашенко колол дрова перед ЕАЭС, потому что - стандарт для президента
Глава РБ Александр Лукашенко колол дрова перед ЕАЭС, потому что - стандарт для президента Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко колол дрова, потому что это стандарт для президента. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Я удивляюсь, что вы удивлены, потому что для президента это абсолютный стандарт», — сказала Наталья Эйсмонт, видео публикуется telegram-канал «Вы слушали маяк». Она отметила, что этот стандарт реализуется дома и на выезде, когда есть возможность.

Также пресс-секретарь главы Белоруссии объяснила, почему на Лукашенко была надета банная шапочка. Она просто удобная в сырую погоду, рассказала Эйсмонт.

Ранее в сети появились снимки того, как президент республики колет дрова перед форумом ЕАЭС. «А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — передает RT текст публикации, которым были подписаны фото.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко колол дрова, потому что это стандарт для президента. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. «Я удивляюсь, что вы удивлены, потому что для президента это абсолютный стандарт», — сказала Наталья Эйсмонт, видео публикуется telegram-канал «Вы слушали маяк». Она отметила, что этот стандарт реализуется дома и на выезде, когда есть возможность. Также пресс-секретарь главы Белоруссии объяснила, почему на Лукашенко была надета банная шапочка. Она просто удобная в сырую погоду, рассказала Эйсмонт. Ранее в сети появились снимки того, как президент республики колет дрова перед форумом ЕАЭС. «А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — передает RT текст публикации, которым были подписаны фото.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...