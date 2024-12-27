27 декабря 2024

В Екатеринбурге раздались взрывы, выстрелы и вой сирен

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Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, маскхалат, зимняя война, сво, война зимой, передислокация, движение войск
Около 40 военнослужащих отразили атаку условного противника (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 28 декабря в районе Вторчермета горожане услышали взрывы, выстрелы и вой сирен, которые доносились с 32-го военного городка. Там солдаты проводили тренировку по противодействию терроризму, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«По замыслу тренировки дежурной смене поступил сигнал о приближающемся автомобиле с вооруженными людьми, планирующих совершить нападение на военные объекты. Незамедлительно к месту происшествия под прикрытием БТР-82А выдвинулась группа антитеррора. Военнослужащие заняли оборону, взяли „противника“ в кольцо и произвели условную ликвидацию нападавших», — следует из сообщения. Для достижения реалистичности использовались взрывпакеты, дымовые шашки, стрельба холостыми патронами и звуковое оповещение.

Операцию проводили порядка 40 военнослужащих и до десяти единиц техники. В рамках тренировки группа разминирования проверила местность и технику условных террористов на наличие взрывчатки, которую нашли и уничтожили. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты проверили территории на «заражение», а санитары отработали оказание первой помощи условно раненому.

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В Екатеринбурге утром 28 декабря в районе Вторчермета горожане услышали взрывы, выстрелы и вой сирен, которые доносились с 32-го военного городка. Там солдаты проводили тренировку по противодействию терроризму, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «По замыслу тренировки дежурной смене поступил сигнал о приближающемся автомобиле с вооруженными людьми, планирующих совершить нападение на военные объекты. Незамедлительно к месту происшествия под прикрытием БТР-82А выдвинулась группа антитеррора. Военнослужащие заняли оборону, взяли „противника“ в кольцо и произвели условную ликвидацию нападавших», — следует из сообщения. Для достижения реалистичности использовались взрывпакеты, дымовые шашки, стрельба холостыми патронами и звуковое оповещение. Операцию проводили порядка 40 военнослужащих и до десяти единиц техники. В рамках тренировки группа разминирования проверила местность и технику условных террористов на наличие взрывчатки, которую нашли и уничтожили. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты проверили территории на «заражение», а санитары отработали оказание первой помощи условно раненому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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