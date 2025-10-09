В свердловских колониях ввели должности священников

В Свердловской области при одной воспитательной, двух женских колониях и трех других исправительных учреждениях введут должность помощника начальника по работе с верующими. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН России.
«Должности ввели в двух женских колониях в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле и в воспитательной в Кировграде», — пояснили в ведомстве. Помимо этого, священники появятся в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при исправительных колониях №47 в Каменске-Уральском, №13 в Нижнем Тагиле и №2 в Екатеринбурге.
Должности штатных священников или помощников начальников СИЗО по работе с верующими введены с 2024 года. На данный момент с верующими работают в 97 исправительных учреждениях России.
