В свердловских колониях ввели должности священников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Священники будут работать в шести учреждениях региона
Священники будут работать в шести учреждениях региона Фото:

В Свердловской области при одной воспитательной, двух женских колониях и трех других исправительных учреждениях введут должность помощника начальника по работе с верующими. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

«Должности ввели в двух женских колониях в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле и в воспитательной в Кировграде», — пояснили в ведомстве. Помимо этого, священники появятся в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при исправительных колониях №47 в Каменске-Уральском, №13 в Нижнем Тагиле и №2 в Екатеринбурге.

Должности штатных священников или помощников начальников СИЗО по работе с верующими введены с 2024 года. На данный момент с верующими работают в 97 исправительных учреждениях России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области при одной воспитательной, двух женских колониях и трех других исправительных учреждениях введут должность помощника начальника по работе с верующими. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН России. «Должности ввели в двух женских колониях в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле и в воспитательной в Кировграде», — пояснили в ведомстве. Помимо этого, священники появятся в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при исправительных колониях №47 в Каменске-Уральском, №13 в Нижнем Тагиле и №2 в Екатеринбурге. Должности штатных священников или помощников начальников СИЗО по работе с верующими введены с 2024 года. На данный момент с верующими работают в 97 исправительных учреждениях России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...