После публикации URA.RU пермячка смогла восстановить свои права

Пермский магазин «Ситилинк» вернул деньги покупательнице за бракованный товар
© Служба новостей «URA.RU»
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В магазине оформили возврат товара в соответствии с законом
В магазине оформили возврат товара в соответствии с законом Фото:

Жительница Перми смогла вернуть бракованный товар в магазин «Ситилинк». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее продавец отказал женщине, сказав, что возврат осуществляется только в течение суток после покупки, хотя по закону «О защите прав потребителей» на это дается две недели.

«Возврат товара был произведен в соответствии с законом „О защите прав потребителей“. Специалисты службы поддержки связались с клиентом и принесли извинения за произошедший инцидент. Кроме того, в качестве извинения за доставленные неудобства клиенту была предоставлена компенсация. Мы ценим каждого нашего клиента и стремимся к тому, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», — сообщили в пресс-службе компании.

В «Ситилинке» уточнили, что была проведена внутренняя проверка, которая выявила недочеты в работе сотрудников. Инцидент проанализировали и приняли необходимые меры, чтобы не допустить повторение таких случаев.

Покупательница сообщила агентству, что товар приняли обратно и оформили возврат денег на карту. Также ей поступило 500 бонусов на дисконтную карту магазина.

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Жительница Перми смогла вернуть бракованный товар в магазин «Ситилинк». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее продавец отказал женщине, сказав, что возврат осуществляется только в течение суток после покупки, хотя по закону «О защите прав потребителей» на это дается две недели. «Возврат товара был произведен в соответствии с законом „О защите прав потребителей“. Специалисты службы поддержки связались с клиентом и принесли извинения за произошедший инцидент. Кроме того, в качестве извинения за доставленные неудобства клиенту была предоставлена компенсация. Мы ценим каждого нашего клиента и стремимся к тому, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», — сообщили в пресс-службе компании. В «Ситилинке» уточнили, что была проведена внутренняя проверка, которая выявила недочеты в работе сотрудников. Инцидент проанализировали и приняли необходимые меры, чтобы не допустить повторение таких случаев. Покупательница сообщила агентству, что товар приняли обратно и оформили возврат денег на карту. Также ей поступило 500 бонусов на дисконтную карту магазина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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