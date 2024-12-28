После публикации URA.RU пермячка смогла восстановить свои права

Жительница Перми смогла вернуть бракованный товар в магазин «Ситилинк». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее продавец отказал женщине, сказав, что возврат осуществляется только в течение суток после покупки, хотя по закону «О защите прав потребителей» на это дается две недели.
«Возврат товара был произведен в соответствии с законом „О защите прав потребителей“. Специалисты службы поддержки связались с клиентом и принесли извинения за произошедший инцидент. Кроме того, в качестве извинения за доставленные неудобства клиенту была предоставлена компенсация. Мы ценим каждого нашего клиента и стремимся к тому, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», — сообщили в пресс-службе компании.
В «Ситилинке» уточнили, что была проведена внутренняя проверка, которая выявила недочеты в работе сотрудников. Инцидент проанализировали и приняли необходимые меры, чтобы не допустить повторение таких случаев.
Покупательница сообщила агентству, что товар приняли обратно и оформили возврат денег на карту. Также ей поступило 500 бонусов на дисконтную карту магазина.
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