Житель Пермского края должен вернуть чужой миллион по решению суда

Житель Горнозаводска (Пермский край) должен вернуть более миллиона рублей, которые мошенники перевели на его счет после обмана москвича. Такое решение вынес Чусовской городской суд.
«Суд обязал жителя Горнозаводска вернуть 1 млн рублей, которые оказались на его счету после мошеннической операции. Деньги принадлежали москвичу, которого в декабре 2023 года обманом убедили перевести средства под предлогом конвертации валюты. Следствие установило, что владелец счета не имел отношения к мошенникам, но и не мог объяснить законность получения денег. Суд постановил вернуть всю сумму потерпевшему. Решение не вступило в силу», — сообщается на странице Чусовского городского суда в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Чусовом Пермского края также рассматривались случаи, связанные с имущественными правонарушениями: в июле 2024 года суд назначил 50 часов обязательных работ местному жителю, который вырвал цветы с городской клумбы и раздал их прохожим. Похожая кража элементов городского благоустройства произошла и годом ранее.
