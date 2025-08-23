Юная пермская пловчиха стала серебряным призером юниорского чемпионата мира

Пермская пловчиха Кира Манохина завоевала серебряную медаль на юниорском чемпионате мира в эстафете 4?100 метров вольным стилем. Российский квартет установил национальный и европейский рекорд среди юниоров. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.
«Юная пермская спортсменка Кира Манохина стала серебряным призером юниорского чемпионата мира по плаванию. В составе российского квартета вместе с Марией Полещук, Алисой Захаровой и Миланой Степановой она показала результат 3 минуты 37,87 секунды в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Команда не только завоевала медаль, но и установила национальный юниорский рекорд, улучшив предыдущее достижение 2021 года (3.40,10), а также рекорд Европы среди юниоров», — говорится на странице министерства во «ВКонтакте».
Кира Манохина тренируется в пермском спортивном клубе «Олимпия-Пермь». Она занимается под руководством тренера Андрея Орехова.
Ранее спортсмены из Пермского края показывали высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Так, в августе 2025 года Екатерина Сорокина завоевала серебро на Кубке России по плаванию на открытой воде, а в июне сборная региона победила в командном зачете чемпионата России по спортивному туризму.
