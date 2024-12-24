В Перми крупная торговая сеть электроники отказывается возвращать деньги за бракованный товар

В интернет-магазине «Ситилинк» отказали пермячке в возврате товара. Женщина купила утюг и, когда принесла домой, обнаружила дефект на его подошве. Она обратилась в магазин электроники, где ей сообщили, что на возврат товара даются только одни сутки. Об этом пермячка Мария рассказала URA.RU.
«Покупала утюг в магазине „Ситилинк“. Продавец сказал, что на проверку и возврат товара дается две недели. Дома увидела на подошве утюга скол, который может испортить вещи при глажке. Обратилась в магазин, где сказали, что товар обменять или вернуть не могут», — рассказала женщина корреспонденту агентства.
Она уточнила, что продавец пообещал передать ее просьбу об обмене или возврате утюга поставщику. Именно он будет принимать окончательное решение. Если поставщик откажет, деньги не вернут.
Мария добавила, что, по словам продавца, утюг со сколом является товаром с поверхностным повреждением. Эту категорию можно вернуть только в течение суток после покупки. Но в законе «О защите прав потребителей» сказано, что покупатель может отказаться от технически сложного товара в случае обнаружения в нем недостатков в течение 15 дней. Пермячка посчитала, что своими действиями «Ситилинк» нарушает закон.
URA.RU направило запросы в пресс-службы интернет-магазина «Ситилинк» и Роспотребнадзора Пермского края. Ответы на них ожидаются.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяки обвинили «Спортмастер» в нарушении их прав. Спортивный магазин задерживал выплату денег за отмененные заказы.
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