Четверо пермяков вернулись из плена в результате обмена с Украиной. Видео

Военнослужащие из Прикамья снова с семьями после освобождения
Военнослужащие из Прикамья снова с семьями после освобождения
Очередной этап обмена военнопленными между Россией и Украиной завершился возвращением на родину четверых жителей Пермского края. Среди освобожденных — трое контрактников и один мобилизованный из Перми, Кизела, Краснокамска и Гайнского округа. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«В воскресенье вечером состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, в результате которого на родину вернулись 146 российских военнослужащих. Среди освобожденных — четверо жителей Пермского края: из Перми, Кизела, Краснокамска и Гайнского округа (трое контрактников и один мобилизованный). Обмен планировался на пятницу, но был перенесен по техническим причинам», — рассказал Сапко.

По словам омбудсмена, родственники бойцов активно обращались за помощью: в одном случае семья получала видео с требованием выкупа, в другом — мать солдата провоцировали на террористическую деятельность, но близкие не поддались на шантаж.

«Поспешил поделиться этой радостью с близкими по телефону, кто направлял обращения в мой адрес: мамы, сестры, жены с замиранием сердца ждали добрых вестей, надеялись и молились», — написал Сапко.

Также возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшихся украинской стороной. Работа по возвращению пленных продолжается при участии уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

