В ДНР от ракетного удара пострадали дом и машина ветерана СВО из Добрянки. Видео

На корпусе и стеклах авто остались следы от попадания осколков
На корпусе и стеклах авто остались следы от попадания осколков
В Ясиноватой (ДНР) украинские боевики уничтожили машину и сильно повредили дом ветерана СВО из Добрянки (Пермский край) Александра Балакаева. О последствиях ракетного обстрела рассказал он сам на видео.

«На кадрах — страшные последствия ракетного удара украинских боевиков по Ясиноватой. К счастью, пострадавших нет. Вражеские снаряды сильно повредили дом Балакаевых. А вместе с ним пострадал автомобиль главы семейства», — объясняют произошедшие представители «Народного фронта». Видео выложено в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Балакаев защищает Донбасс с 2014 года. Машину ему доставили за день до обстрела. Ветеран так и не успел испробовать ее в деле.

«Народный фронт» обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи для уроженцев Прикамья, защищающих рубежи страны. На передовой нужна техника для выполнения целого спектра задач. Поддержать участников спецоперации можно, связавшись с пермским филиалом ОНФ.

