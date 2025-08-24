В Ясиноватой (ДНР) украинские боевики уничтожили машину и сильно повредили дом ветерана СВО из Добрянки (Пермский край) Александра Балакаева. О последствиях ракетного обстрела рассказал он сам на видео.
«На кадрах — страшные последствия ракетного удара украинских боевиков по Ясиноватой. К счастью, пострадавших нет. Вражеские снаряды сильно повредили дом Балакаевых. А вместе с ним пострадал автомобиль главы семейства», — объясняют произошедшие представители «Народного фронта». Видео выложено в группе организации в соцсети «ВКонтакте».
Балакаев защищает Донбасс с 2014 года. Машину ему доставили за день до обстрела. Ветеран так и не успел испробовать ее в деле.
«Народный фронт» обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи для уроженцев Прикамья, защищающих рубежи страны. На передовой нужна техника для выполнения целого спектра задач. Поддержать участников спецоперации можно, связавшись с пермским филиалом ОНФ.
